韩国食药处也考虑限制对高龄层接种阿斯利康疫苗. January. 30, 2021 07:14. by 柳根亨 noel@donga.com. 韩国食品医药品安全处正在讨论限制高龄层（65岁以上）使用英国阿斯利康公司开发的新冠疫苗的劝告。这是因为欧洲等地提出的疫苗效果争议正在扩大。韩国政府高层相关人士29日表示：“阿斯利康疫苗将按照预定在2月份得到许可”，“但正在讨论是否像德国一样只劝告65岁以下的人接种，实际上有可能那么做。” 此前，相当于德国疾病管理厅的罗伯特·科赫研究所下属的预防接种委员会当地时间28日劝告只对65岁以下成人接种阿斯利康疫苗。 此外，韩国中央灾难安全对策本部将于31日决定是否延长保持社交距离（首都圈2.5级，非首都圈2级）和“禁止5人以上私人聚会”的措施。

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