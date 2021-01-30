美国国防部称“战时作战指挥权的移交，条件比时间更重要”，与韩国存在温差. January. 30, 2021 07:14. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国国防部当地时间28日就战时作战指挥权的移交问题表示：“将在韩美两国达成一致的条件完全得到满足时进行。”这是拜登政府就战时作战指挥权移交问题第一次作出回应，确认了将基于条件而非时间进行移交的原有立场没有变化。 美国国防部负责亚洲事务的发言人约翰·瑟普当天就韩国国防部长徐旭提及“任期内将在战时作战指挥权的移交方面取得成果”一事，在回答本报的立场问题时表示：“基于条件的作战权移交，不仅是美韩一致同意的，在保障我们的兵力、人力、地区安全方面也是必要的。”他还表示：“约定特定时限会危及我们的兵力和国民”，“保障兵力、人力、地区安保比单纯更换韩美联合司令部的指挥部还要复杂。” 徐旭在1月27日的新年记者见面会上表示：“我认为，为了负责任的国防，在任期间应该在移交作战权上取得有进展的成果。”但美国国防部再次强调移交作战权的“条件”，对韩方以时间为先的推进计划表现出否定的态度。当天，瑟福的发言与去年10月在韩美安保磋商会议上，两国未能就指挥权移交日程达成协议后，美国国防部发表的正式立场相同。 就此，美国国防部相关人士对本报表示：“对于战时作战指挥权移交，我们的立场完全一样”，“并不是说换成了拜登政府就发生了变化。”其意思是，拜登政府即使重新研究相关内容，其判断也不会改变。

한국어