三星电子献上13万亿韩元的“分红惊喜”. January. 29, 2021 07:28. by 徐东日记者、金紫炫记者 dong@donga.com,zion37@donga.com. “东学蚂蚁运动”的大将股三星电子决定支付总额达13.1242万亿韩元的红利。这一金额接近2019年全体上市公司分红额的58%，是迄今为止韩国国内上市企业分红金额中规模最大的。 28日，三星电子经营支援室长(社长)崔允浩在电话会议上表示，“在新型冠状病毒肺炎疫情等困难情况下，包括职员和合作公司在内的所有利害关系人齐心协力，才得以支付特别分红”，表明了股东还原(发行溢价拔还股东)政策。三星电子决定，从今年开始3年内将年度正规分红规模增加到9.8万亿韩元，比去年增加2000亿韩元。 三星电子计划，经过股东大会的批准，在4月份向以去年12月28日为基准的持有股东支付每股1932韩元(以普通股为准)。以去年年末为基准，三星电子的小额股东就有约215.4万多名。通过此次特别分红，个人股东(以普通股为准)将平均获得35万韩元的分红。 由于持有三星电子10%的股份，实际上第1大股东国民年金通过此次分红共赚了1.2504万亿韩元，成为最大受益者。 总裁一家中，三星电子副会长李在镕将获得812亿韩元，前Leeum美术馆馆长洪罗喜将获得1046亿韩元。已故李健熙会长的红利约为4828亿韩元，预计这些红利将返还给继承人。 另外，三星电子当天表示，公司去年的销售额达到236.81万亿韩元，营业利润达到35.99万亿韩元。以销售额为准，这是历史第三好成绩。

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