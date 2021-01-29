西部“国王”在东部受辱…湖人队负于76人队. January. 29, 2021 07:28. by 金培中 wanted@donga.com. “提前预演的总决赛”的胜者是费城76人队。 28日，在美国宾夕法尼亚州费城富国中心举行的美国职业篮球联赛(NBA)东部联盟排名第一的费城76人队与西部联盟排名第一的洛杉矶湖人队的主场比赛中，主队以107比106 1分之差戏剧性地取得了胜利。本场过后战绩变为13胜6负的费城人队守住了东部联盟的榜首位置。本赛季开赛以来，湖人队取得客场10连胜，这是球队新赛季首次客场告负。另外，湖人队以14胜5负的战绩下滑到了西部联盟第2位。 从比赛初期开始，费城76人队一直保持比分领先，湖人队则处于追赶地位。湖人队领先的情况只有第一节初期(14-13)和第四节结束前(106-105)两次。 两队之间的对决在赛前就备受关注。本赛季执掌费城队教鞭的达克•里弗斯直到上个赛季为止，还是湖人队的地区竞争对手洛杉矶快船队的主教练。上个赛季，里弗斯搭建了与湖人队的勒布朗•詹姆斯(37岁)和安东尼•戴维斯(28岁)组合针锋相对的卡瓦伊•伦纳德(30岁)和保罗•乔治(31岁)组合，试图夺得总决赛冠军，但在看到湖人队夺冠后，也放下了指挥棒。 在费城队效力的丹尼•格林(34岁)、德怀特•霍华德(36岁)是上赛季湖人队的冠军成员，但在被排除在“战斗力之外”后寻找了新球队。曾经对湖人队有怨恨的他们聚集到费城，引领球队的上升势头，终于首次与湖人队相遇。 当天，两队的招牌选手都表现出色。湖人队的詹姆斯得到34分6个篮板6次助攻，戴维斯得到23分8个篮板。费城人队的本•西蒙斯(25岁)以17分11个篮板球和10次助攻的成绩达成了“三双”，乔尔•恩比德(27岁)也贡献了28分6个篮板球。胜负在“第三选项”上分出了胜负。当天，费城队的托比亚斯•哈里斯(29岁)包括比赛结束前的决胜分在内，以24分7个篮板球的表现活跃在球场上，帮助球队取得了胜利。

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