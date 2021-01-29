徐旭：“韩美联合军事演习，可以与朝鲜进行磋商”. January. 29, 2021 07:28. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩国国防部长徐旭27日在首尔龙山区国防部大楼举行的新年记者见面会上，就定于3月初举行的韩美联合军演表示：“以实施演习的想法，正在与韩美联合司令部紧密协调实施方法。”他还说：“考虑到新冠疫情，可以将（演习）空间分成多个区域或分组进行等，可以发挥运用的奥妙”，“去年下半年的（联合）演习也（考虑到新冠疫情），相当一部分进行了调整并实施。”分析认为，这是考虑到今年上半年的演习也会像去年下半年一样，受新冠疫情影响而缩小实施。 徐旭还就文在寅总统在新年记者招待会上说可以同朝鲜讨论联合军演一事表示：“这是（文在寅总统表示）可以同朝鲜磋商的原则性发言，我也认为可以与朝鲜磋商。”他还说：“如果从1991年《南北军事基本协议》开始组成南北军事共同委员会，包括韩美联合军演在内，各种问题都可以讨论。”朝鲜国务委员会委员长金正恩在本月初举行的劳动党第八次代表大会上曾要求韩国政府中断韩美联合军演。 徐旭还再次确认了提前移交战时作战指挥权的方针。 他说：“我认为，在我任职期间，有关移交作战权，应该取得进展。”据分析，包括3月联合军演在内，今年内将结束由韩国军队主导的未来联合司令部的第二阶段（完全运用能力）检验评估，加快速度使韩美就‘作战权移交目标年度’达成协议。他说：“我们认为（完全运用能力）检验能够在最短的时间内完成，美军则认为具备条件再举行怎么样，存在细微的差异。这也在磋商中。”也就是说，将劝说认为即使缩小联合演习规模也难以进行完全运用运力检验的美国方面，即使缩小演习规模，完全运用能力检验也有可能进行。

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