拜登在中东“抹去特朗普”……暂停向沙特、阿联酋出口武器. January. 29, 2021 07:29. by 林賢錫 lhs@donga.com. 美国暂停了对沙特阿拉伯和阿联酋的武器出口，并重新研究了现有的出口计划。有分析认为，美国推翻了前总统特朗普单方面的偏袒沙特阵营的外交政策，在中东地区进入了以多边主义为基础的维持均衡状态。 《华尔街日报》27日援引美国政府高级官员的话报道说：“拜登政府将重新考虑特朗普政府决定向沙特出口精密导弹、决定向阿联酋出售的F-35战斗机等数十亿美元规模的武器交易。” 特朗普政府去年12月底批准了沙特方面订购3000枚GBU-39小型精密炸弹等2.9亿美元（约合3300亿韩元）规模的武器订单，并在离任之前签订了阿联酋方面要求的50架最新型战斗机F-35等230亿美元（约合25.7万亿韩元）规模的武器合同。 沙特和阿联酋都是配合特朗普前总统外交政策的中东国家。特朗普2018年3月在白宫会见沙特实权人物、王储穆罕默德·本·萨勒曼时表示，“得益于沙特购买的武器，美国国内工作岗位增加了4万多个”。阿联酋也响应特朗普政府的亲以色列政策，去年8月与以色列建立正式外交关系等，一直与美国保持着特别的关系。有分析认为，特朗普批准阿联酋方面提出的购买F-35的要求，也是考虑到这种关系的“礼物”。 相反，拜登总统与特朗普前总统不同，对向中东出售大规模武器持否定态度。特别是，他还提出了中断对沙特的美国产武器销售的竞选公约。沙特介入也门内战并展开大规模轰炸，导致平民伤亡扩大，他还对此进行了批评。美国国务卿托尼·布林肯27日在就任后的首次记者会上表示，“将向也门国民提供人道主义援助”，向沙特施压。 拜登政府在中东政策上也开始“抹去特朗普”。美国常驻联合国代理大使理查德·米尔斯26日在联合国安理会会议上表示：“美国支持同时承认以色列和巴勒斯坦独立的‘两国解决方案’。”这是在公开表示，美国将着手恢复因特朗普的亲以色列援助政策而破裂的与巴勒斯坦的关系。 美国还计划重返2018年特朗普政府时期退出的伊朗核问题全面协议。不过，27日拜登政府在波斯湾一带出动战略轰炸机B-52进行飞行训练，表现出应对伊朗军事挑衅可能性的姿态。分析认为，此举旨在示意，美国今后在对伊朗关系上，将采取施压和谈判并行的策略。

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