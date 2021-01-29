因符合宪法决定而得到力量的公调处，依然令人不安的中立性. January. 29, 2021 07:29. . 宪法法院昨天对高层公职人员犯罪调查处（公调处）的设置及运营相关法律（简称公调处法）下达了符合宪法的判决。 宪法法院认为，设立公调处并不违反权力分立原则，公调处检察官的拘捕令请求权、对法官和检察官及高级警官的起诉权等符合宪法。对公调处要求其他调查机关移送正在进行的有关高层公务员事件的违宪审判请求被驳回，具有了法律效力。 至此，有关公调处相关法律的制定、修改及违宪争议告一段落，公调处正式展开活动的条件已经具备。公调处长金镇旭表示：“将尽快进行提请任命次长、为选拔检察官而组成人事委员会等后续程序。”调查处调查1号事件也将于近期做出决定。 但是，人们对调查处的政治中立性、与其他调查机关的合作关系等，仍然存在不安。自法务部长朴范界在人事听证会上提及把前法务部次官金学义的非法禁止出国疑惑事件移交公调处后，对公调处中立性表示担忧的声音进一步增大。宪法法院法官李恩爱等少数人认为，根据公调处处长的随意判断，可能会决定是否把其他机关正在调查的高层公职人员犯罪调查移交公调处，因此违背了宪法上的合法程序原则，公调处处长及检察官任命等势必会受到政治影响，因此违反宪法上的权力分立原则。他们的意见有必要倾听。 金镇旭处长一直保证，“将只站在国民一边，保持政治中立”。组成包括外部专家在内的事件评价委员会，研究开始调查、申请拘捕令等主要过程，金镇旭的这种构想很有意义。但是，只有中立性得到验证的委员们参与，才能达到原来的目的。国民正在关注在严重的政治矛盾下迈出第一步的公调处的一举一动。公调处成员要有沉重的使命感，政治圈要放弃对公调处产生影响的想法，公调处才能走自己的路。

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