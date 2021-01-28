免费提供生活必需品的商店里，失业青年随处可见. January. 28, 2021 07:23. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. “真的很累。一般情况下，在这样的天气怎么会来这里？” 26日下午，位于首尔永登浦区厅的“0韩元市场”。 虽然一整天都是阴雨连绵的天气，但排队的队伍一直排到了附楼外面。 所谓0韩元超市，是为永登浦区因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情而陷入困境的区民运营的免费分享事物的地方。 在这里，大米、方便面、口罩、尿布等80多种生活必需品中，最多可以免费领4种。只有永登浦区民才可以利用，每月可以访问1次。物品方面，管辖区内企业等提供了相当多的支援，而23日访问这里的国务总理丁世均也参加了物品捐赠活动。 一般来说，在平日里举行的这种场合，一般都是60岁以上的老人经常光顾。但是，当天现场聚集了不少20多岁和30多岁的年轻人。抱着3岁孩子的30多岁女性伤心地说：“新冠肺炎疫情长期化，失业状态也随之延长，连吃饱饭都成了问题”，“照顾设施也很难利用，所以不得不带孩子来这里。” 这些人领走的生活必需品种类也与往年不同。首先从大米、方便面等“吃的东西”开始准备的人很多。永登浦区政府相关人士暗示道：“虽然摆放的品种超过80种，但大部分都是从食品开始摆放的”，“和他们交谈后发现，相当一部分人是因为新冠疫情失去工作或支援中断而担心生计的人。” 在现场见到的老人们也因子女失业而陷入困境。同样以大米等食物为主带走物品的一位70多岁的男性说：“新冠疫情发生以前是子女们一点一点地帮着过，勉强过活，但疫情之后连孩子都失业了，收入也断了”，“没想到已经这么贫困了，还要担心眼前的生计问题。已经勉强坚持了近1年时间。” 永登浦区的统计显示，本月18日在包括区厅别馆在内的堂山1洞、新吉1洞、6洞等3个地方开张的“0韩元市场”至今已有315人光顾。一半以上是60多岁的老年层，但是失去工作的20、30多岁的青年也超过了30%。区相关人士表示：“现在，在现有的弱势群体老年层中，青年们也被编入新的弱势群体”，“最近要求住房支援的人增加了15%以上。” 实际上，根据首尔市国民基础供需现状，以12月为准，去年基本生活保障金领取者人数为37.226万人，与前一年度(2010年)的31.8127万人相比增加了5万人以上。京畿道从去年12月开始发放生活必需品的免费分享场，以26日为准，共有4839人前往，人们正在聚集。 永登浦区社会福利协议会事务局长朴华善指出：“虽然急需援助，但由于没有显露出来，处于无法得到帮助的死角地带的新冠病毒弱势阶层正在大幅增加”，“特别是年轻阶层与中年层相比，有不愿呼吁帮助的倾向，所以更加存在问题。”另外，他叮嘱表示，虽然眼前的生活必需品支援也很重要，但希望政府能够掌握来到分享地的市民的具体情况，并制定与工作岗位商谈等相关的追加支援系统。

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