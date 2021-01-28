康京和“朝核问题迫在眉睫” VS 布林肯“韩美日合作”……微妙的视角差. January. 28, 2021 07:23. by 崔智善 aurinko@donga.com. 韩国外交部长康京和和美国国务卿托尼·布林肯27日进行了拜登政府上台以来的首次通话，但在韩美两国分别发表的结果中，出现了微妙的分歧。韩国强调，两国外长“共同认识到朝核问题的紧迫性”，美国则在旨在牵制中国的战略概念“印度太平洋”上，强调韩美同盟的重要性和韩美日三角合作，把重点放在通过与同盟合作向中国施压。 韩国外交部当天表示，“康京和和布林肯在通话中就韩美关系和韩半岛问题等交换了意见”，并特别指出，“两国外长一致认为，朝核问题对于拜登政府也是亟待解决的问题，为解决这一问题，韩美两国将紧密磋商”。这是在强调，在拜登政府上台后，要把重点放在尽早重启朝美之间的无核化谈判上，以便尽快进行韩美之间的讨论。 但是，美国国务院当天发表的通话内容中没有提及“紧迫性”，只是表示，“布林肯强调，朝鲜无核化的必要性必须持续”。特别是，美国国务院在谈及朝核问题之前指出，“韩美同盟是自由、开放的印度太平洋地区及全世界的和平与安全、繁荣的关键（linchpin）”，“强调韩美日三国合作的持续十分重要”。印度太平洋和韩美日三角合作是韩国外交部发表中没有的内容。 印度太平洋构想是前总统唐纳德·特朗普在2017年提出的战略，它改变了奥巴马政府的牵制中国政策“亚太再平衡”构想。持续废除特朗普政府政策的拜登政府也表示，将继续向中国施压。有分析说，美国特别指出把韩美同盟视为印度太平洋地区的关键，明确表示要将韩美同盟用于牵制中国。专家分析说，这是在强调韩美日三角合作的同时，委婉地提及改善韩日关系的必要性。

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