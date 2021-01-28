“金正恩分析家”朴正贤成为美国对朝政策实务负责人……“强硬阵容”组建完成. January. 28, 2021 07:24. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 韩裔朝鲜问题专家、前布鲁金斯研究所韩国特聘研究员朴正贤（音译，女，47岁）当地时间26日被提拔为美国国务院负责东亚太平洋局的助理国务卿帮办。她今后将成为国务院专门负责对朝政策事务的实务负责人。至此，“国务卿托尼·布林肯-副国务卿温迪·舍曼-国务院代理东亚太平洋助理国务卿金成-助理国务卿帮办朴正贤”的阵容组建告一段落。这是左右拜登政府初期对朝政策研讨及方向设定的核心轴。 ○ “金正恩分析家”担任对朝政策实务负责人 朴正贤当天在推特上表示：“很高兴宣布以负责东亚太平洋事务的助理国务卿帮办身份加入国务院”，“很荣幸能在新的场合与梦之队一起为美国国民服务。” 朴正贤是朝鲜问题专家，2009年至2017年在美国中央情报局和国家情报局担任负责朝鲜事务的高级分析官。从2017年开始，她在华盛顿的智库布鲁金斯研究所担任韩国特聘研究员。去年她加入了拜登的大选团队，之后又跻身政权交接委员名单。 朴正贤去年出版了分析朝鲜国务委员会委员长金正恩的名为《成为金正恩》的著作等，被称为“金正恩分析家”。因此有人预测说，相比起负责制定和执行政策的国务院，她可能会重返国家情报局。她是迄今为止负责朝鲜业务的国务院人士中的最高职位女性。 在拜登政府上台不到一周的时间里，国务院提名负责朝鲜事务的核心负责人，可以解释为，从内部意识到了朝鲜问题的紧迫性。据悉，朴正贤当天在通过推特公布提名事实之前，已经到国务院办公室进行了业务准备。这是过去负责朝鲜事务的助理国务卿帮办兼对朝政策特别副代表艾利克斯·黄担任的职位。 有评价称，朴正贤以准确的情报为基础，比任何人都冷静地看待朝鲜政权的内部情况和核开发情况。对于金正恩的无核化意志，她也一直表示强烈的疑问。但是，去年她在接受本报采访时表示，“尽管如此，继续外交努力仍然是最好的办法”，强调了与朝鲜对话的必要性。关于韩国，她在离开布鲁金斯研究所之前的最后报告中严厉批评道：“文在寅政府压制‘脱北者’团体和禁止对朝传单法（南北关系发展法修正案）等做法有损民主。”她还向文在寅总统建议，倾听批评意见，转变对待人权和‘脱北者’团体的方式，称“相比展现韩国民主的力量和恢复力，哪有更好向朝鲜展示民主的方法？”她的这种观点很有可能对拜登政府的对朝政策产生影响。 ○ 韩国和朝鲜问题专家被纳入美国外交安保团队 今后，朴正贤将不仅与国务院，还将与白宫国家安全会议负责人士合作。国家安全会议包括印度太平洋协调官科特·坎贝尔、东亚和大洋洲高级局长爱德华·凯根、负责中国事务的首席局长劳拉·罗森伯格等过去负责韩国和朝鲜事务的人士。在重新讨论诸如六方会谈等多方参与方式的时候，预计他们进行广泛的协调。但据悉，国务院及国家安全会议中负责朝鲜和亚洲政策的其他大使级人士，而不是金成大使，被提名为国务院负责东亚太平洋事务的助理国务卿的可能性也不小。 精通朝鲜问题的外交消息人士表示：“拜登政府的对朝政策负责人大部分是惯于与朝鲜进行漫长谈判的人”，“有可能以强硬的对朝看法为基础，重新研讨对朝政策。” 美国参议院当天以78票赞成、22票反对的结果，通过了国务卿提名人托尼·布林肯的任命案。当天，布林肯在就任后与韩国、日本、墨西哥、加拿大外长进行了连锁通话。

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