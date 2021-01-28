MLB球队间球员迁移减少36%…财政困难严重. January. 28, 2021 07:23. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的影响，去年美国职棒大联盟(MLB)市场冻结的现状通过数值得到了确认。去年MLB的年度球员迁移次数比前一个年度减少了三分之一以上。 据MLB官方27日公布的统计资料显示，去年球员的△签约 △放行 △退役 △春季集训邀请等迁移次数为8211次，与2019年的1.2772万次相比大幅减少了35.7%。在此期间一直有分析说，受新冠疫情余波的影响，比赛被迫中断或在没有观众的情况下举行，导致选手迁移萎缩，但具体数据得到确认尚属首次。 在MLB市场遭遇寒流的情况下，过去7个赛季效力于纽约洋基队的日本投手田中将大很有可能回到本国。27日，据《产经体育》等日本媒体透露，田中将大的老东家乐天队最近数次与田中接触后，进入了协商最后阶段。乐天队预计将在本周内向田中方面提出签约条件。 结束2020赛季后，田中将大进入自由签约选手(FA)市场，虽然多伦多、波士顿、洛杉矶天使、圣地亚哥等球队对其表现出浓厚的兴趣，但未能得出明确的结论。预计他也很难继续留在老东家洋基队。25日，匹兹堡队的右撇子投手詹姆斯•泰约恩转会到洋基队后，田中续约的可能性大大降低。在韩国国内，作为FA被释放的NC队的罗成范进军MLB的计划也告吹，KIA队的梁玹种也将暂时留在国内。

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