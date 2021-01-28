曾对抗特朗普的《华盛顿邮报》主编将于下月辞职. January. 28, 2021 07:23. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 曾引领揭露司祭性丑闻及天主教教团有组织地隐瞒事实，在美国社会引起巨大反响的《波士顿环球邮报》的调查报道的《华盛顿邮报》(WP)总编辑(主编)马丁•巴伦(67岁)将于下月28日辞职。该报道在2003年获得了普利策奖，描述当时采访过程的电影《聚光灯》获得了2016年奥斯卡最佳影片奖。 据《华盛顿邮报》报道，巴伦主编26日(当地时间)通过职员留言表示，“到了该重新出发的时候了”，“主编一职在守护民主主义方面具有重大意义。我们的义务是寻找真相，并说出真相。” 巴伦主编1954年出生于佛罗里达州坦帕，是犹太移民的后代，1976年在《迈阿密先驱报》开始了媒体生涯。经过《纽约时报》(NYT)、《波士顿环球邮报》等，于2013年1月加入WP。9个月后，在收购公司的老板亚马逊创始人杰夫•贝佐斯(57岁)的支援下，大幅扩大了公司结构。 巴伦就任时《华盛顿邮报》约有580名记者，现在记者数增加到了1000名以上。因美国国家安全局(NSA)无差别收集个人信息的报道，仅普利策奖就获得了10次。特别是以在线而不是纸质报纸的战略，受到了主导世界媒体界的数字革命的评价。目前WP的数字专用订阅者超过100万名。 2017年特朗普政府上台后，巴伦的地位和影响力进一步加强。特朗普虽然贬低对自己持批评态度的WP是“假新闻的缔造者”、“国民的敌人”，但他没有屈服，严厉地批评了特朗普政府的各种政策。WP在2017年采纳“民主主义在黑暗中消失(Democracy Dies in Darkness)”的著名口号，坚持了在特朗普政府的各种压力下维持对政权批判的态度。 巴伦在报道司祭性丑闻时，也因不屈服于外界压力而闻名。在爱尔兰裔人口众多的波士顿，多名知名人士担心这一事件会对整个天主教教团产生恶劣影响，努力阻止报道的刊登，但他始终没有屈服。在电影中，演员列维•施瑞博尔饰演的巴伦主编对于“媒体人应该报道这些东西吗”的抗议，回应道，“不报道这些东西的还是媒体人吗？” WP老板贝佐斯在Instagram上写道，“对于建立WP的编辑部，您比任何时候更强有力。我会想念您的智慧和心地。”目前尚不清楚巴伦的继任者是谁。

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