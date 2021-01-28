破坏出来的创造. January. 28, 2021 07:24. . 圆圆的粉红画布上密密麻麻地戳着窟窿。锥子刺、刀子划的痕迹历历在目。虽然像极了画坏之后想扔掉或者是撒气后的东西，但令人惊讶的是，这是完成的作品。甚至是在拍卖中以数百亿韩元成交的身价很高的名画。令人好奇。画家为什么在画布上画了个洞呢？究竟为什么它会被叫做艺术品？ 在阿根廷出生、在意大利活跃的卢西奥·丰塔纳通过这样打孔或用刀切割的画作在国际上名声大噪。托雕塑家父亲的福，他早早就接受了雕刻家的训练，但对传统艺术的反感很大。因为他认为“绘画和雕塑是过去的”，因此追求根据时代变化的新形式美术。他在1947年创立“空间主义”美术运动，两年后开始在画布画面上打孔。这是为了在二维平面上建造三维空间。这些被命名为“空间概念”的系列作品是对传统绘画的挑战。 文艺复兴以后，画家们为了把对象画得有如实物，一直在摸爬滚打。但是丰塔纳没有在平面上画形象，而是创造了真正的空间。这是融合绘画、雕塑、建筑领域的新概念艺术。这也是用锥子和刀代替毛笔，用破坏画布的物理行为创作的新形式的绘画。 20世纪60年代，四角形的框架也被打破。制作了在鸡蛋型画布上涂上单色画的《神的终结》系列作品。这幅画上涂的粉红也是传统绘画中不用的颜色。画作的名字也许意味着数世纪以来一直像信仰一样坚守的美术规范和长期习俗的终结。也就是说，革新是通过破坏旧东西产生的。 无论是空间还是思维，一旦阻塞就会变得沉闷。水静则腐。这时候需要突破口。正如丰塔纳用一根小小的锥子解放了被困在框架内的美术观念一样，我们也需要各自延长，彻底打破陈旧的思维、习惯或郁闷的心情。美术评论家

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