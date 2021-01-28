揉碾不利于性犯罪政治人士和政党法案的国会. January. 28, 2021 07:24. . 尽管有人指出，为根除政界的权力型性犯罪，立法迫在眉睫，但国会却连相关法案都没有审议就一弃了之。《东亚日报》对第19届至21届国会期间发起的《公职选举法》和《政治资金法》进行了全面分析，结果发现，限制性犯罪牵连者的被选举权或追究再选、补选归责事由政党的选举费用责任的法案有11件。但据调查，没有一件被处理，要么被废弃，要么在睡午觉。 因前首尔市市长朴元淳和前釜山市长吴巨敦的性骚扰事件而实施的补缺选举共投入了838亿韩元的税金。如果没有性骚扰，就不会支付这些费用。不仅仅是费用问题。随着拥护女性人权和主张男女平等比任何政党都领先的正义党代表对所属议员进行性骚扰的事实浮出水面，国民对政界的性道德和人权意识受到了很大的冲击。 对性犯罪牵连者的被选举权限制讨论，曾在第20届国会时期的2018年政治改革特别委员会上进行过短暂的讨论。但是，最终以“因为是选举产生的职位，只要国民做出判断就可以”等理由被废弃。相反，朝野政党的议员们接连通过了严格限制公务员、军人、警察、教师任用的法案。对其他职业适用严格的标准，对自己宽大，是“州官放不许百姓点灯”的行为。其结果，在第21届议会选举时，虽然没有当选，但有6名性犯罪者参选。 因性犯罪等引起的补选选举费用问题，朝野双方也只会说空话，从未进行具体讨论。2017年，共同民主党政党发展委员会曾公布，如果因腐败问题成为导致再选、补选的原因，将把追究相关政党和候选人无公推及选举费用补偿等责任的方案法制化，但最后不了了之。在第21届国会上，虽然“国民力量”党提议了以性暴力为核心内容的“朴元淳、吴巨敦防止法”，但依然没有任何讨论进展。 有人指出，国会总是这种样子，考虑到对方的问题可能会成为自己的问题，所以只是展开政治攻势，心领神会地回避具体讨论。文在寅总统最近也对包括“无公推”原则在内的修改党章、决定公推参加首尔、釜山市长补缺选举，表示“党章不可能固定不变”，表示拥护，国会和青瓦台没有什么区别。 哪怕从现在开始，朝野政界也应该就剥夺性犯罪牵连者的被选举权、由此发生补选时禁止公推或选举费用问题着手具体、实质性的讨论。国民对权力型性犯罪事件的忍耐心早已超越了界限。

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