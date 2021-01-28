微软去年第四季度销售额创历史新高…云销售势头良好. January. 28, 2021 07:24. by 李建赫 gun@donga.com. 美国微软(MS)去年第四季度(10~12月)创下了历史最高销售额。由于新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的扩散，导致家庭办公时间增加和游戏用户增多，出现了超出市场预想的增长势头。 26日(当地时间)，微软公布，去年第四季度公司的销售额比上一年同期增长17%，达到431亿美元(约47.8410万亿韩元)。净利润增加了30%，达到155亿美元(约17.2万亿韩元)。以季度为准，销售额创历史新高。这一业绩超过了美国金融界预测的402亿美元销售额和126亿美元的净利润。 美国《华尔街日报》(WSJ)分析说，微软因新冠疫情受益，取得了很高的业绩。随着新冠疫情扩散，企业纷纷引进在家办公所需的云计算服务，微软的“Azure”销售额同比增加了50%。Azure的销售额超过了微软的招牌Windows操作系统(OS)。 另外，微软推出的业务软件“Teams”的用户数量也以新冠疫情扩散为契机增加。最近，微软时隔7年新推出的新型控制台游戏机“Xbox”也得益于新冠疫情游戏用户明显增加，机器和游戏头衔销售呈现出良好的势头。 微软首席执行官(CEO)萨蒂亚•纳德拉表示：“在过去一年里，我们目睹了席卷所有公司和产业的第二次数字转换浪潮的黎明”，“微软正在促进这种变化。”

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