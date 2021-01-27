“仅通过脸部照片，AI就能判断痴呆”. January. 27, 2021 07:30. by 东京=朴亨俊 常驻记者 lovesong@donga.com. 人工智能(AI)只看脸部照片来判断是否患有痴呆症的时代即将开启。 据《读卖新闻》26日报道，东京大学等研究小组通过AI，仅通过面部照片就准确地判断出是否患有痴呆症，准确性达到90%以上。仅通过面部照片判定痴呆症尚属首次。 此次研究使用了患有痴呆症或轻度认知障碍(MCI)的121名男女(平均81岁)和认知功能正常的117名男女(平均76岁)的数据。研究组通过AI看没有表情的正脸照片，验证了AI是否能准确地区分患有痴呆症的人和正常人。结果，AI的准确性达到了93%。仅从脸部照片的上部来看，以91%的准确度选出了痴呆患者，仅从脸部照片的下部来看，准确度更高，达到了94%。 此次研究进一步发展了“认知功能低下的人有比实际更显老的倾向”的现有研究。东京大学方面让AI学习痴呆患者的照片，区分是否有细微的表情等。 负责研究的东京大学医院特任讲师龟山祐美表示：“随着高龄化，早期诊断痴呆症变得更加重要”，“通过AI分析脸部照片既安全又费用低廉，有助于早期发现痴呆症。”研究组认为，在很多情况下，轻微的痴呆症很难进行初期诊断，因此期待AI分析能够有效使用。 痴呆症是指因大脑损伤导致认知功能出现异常，难以维持日常生活的状态。这不是疾病本身，而是综合性用语。痴呆症的原因包括阿尔茨海默病、酒精性痴呆症等80∼90个。阿尔茨海默病占痴呆症发病原因的50%至80%。

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