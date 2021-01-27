韩国教育部：“新学期小学低年级优先上学，考虑排除保持社交距离”. January. 27, 2021 07:30. by 崔예나, 金守蓮 yena@donga.com,sykim@donga.com. 韩国教育部决定，在3月新学期首先让幼儿园、小学低年级和特殊学校的学生上学。在小学低年级中，一、二年级最有希望优先安排，教育部正在讨论在“学校密集度”标准中把他们排除在外。特别是，教育部决定，即使新冠确诊患者增加，也不推迟开学日期。 社会副总理兼教育部长俞银惠26日召开“2021年工作计划”新闻发布会，并表示，“今年将通过扩大上学范围，恢复学校的日常生活”。这是因为文在寅总统最近要求扩大上学规模，而不是远程授课。 为此，教育部正与防疫当局一起讨论将小学低年级排除在保持社交距离原则（各阶段学校密集度）之外的方案。防疫当局规定，在保持社交距离的第一阶段和第二阶段，将上学人数分别限制在全体学生的三分之一和三分之二（高中为三分之二）以下。除了小学低年级，实际上每天都有学生可以上学。 不过，教育部仍在作最后的考虑，首先成为上学对象的年级是小学一、二年级还是一至三年级。到目前为止，一、二年级成为适用对象的方案非常有力。即使将小学低年级排除在密集度原则之外，也将禁止其他年级的全面上学。高三学生与去年一样，允许每天上学的可能性也很高。 教育部还推进从新学期开始，在小学低年级、过密班级追加安排2000多名教师的方案。为提高学生们的基础学历，今年3月还将新设“国家基础学历支援中心”。教育部计划于28日发表具体的2021学年度学业及教育课程运营支援方案。

한국어