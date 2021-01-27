宣布“购买美国货”的拜登：“将公务车换成美国产电动车”. January. 27, 2021 07:30. by 纽约=常驻记者 柳在东、李相勋记者 jarrett@donga.com,sanghun@donga.com. 美国总统拜登表示，将把政府机关使用的车辆全部换成电动汽车。要求美国生产的零部件最少占一半以上，而且是在美国生产的“零碳排放”车辆。韩国汽车业界认为，由于美国公务车市场规模本身并不大，因此不会马上产生太大影响，但今后美国电动汽车市场将扩大。 据美国CNBC等媒体报道，拜登当地时间25日签署了“购买美国货（Buy American）”的行政命令，并表明了上述方针。“购买美国货”是指联邦政府为公共业务而购买的物品必须全部由美国生产的原则。为了保护美国工人和工作岗位，在宣布优先购买美国产品的方针的同时，表明了联邦政府将出面使用美国产电动汽车的意思。 但是，拜登没有透露到何时、将何种类型的联邦政府车辆转换为电动汽车等具体事项。以2019年为基准，联邦政府拥有的车辆包括邮局配送及军用车辆在内，超过了44万辆。考虑到目前在美国，电动汽车只有特斯拉、通用汽车、日产汽车等为国内生产，将这些车辆全部换成电动汽车将需要相当长的时间和费用。拜登表示：“电动汽车的转换将有助于政府实现在美国汽车产业创造100万个工作岗位的目标。” 美国汽车品牌最近在本国也落后于德国、日本、韩国等海外品牌，未能发挥作用。有评价称，特斯拉成为电动汽车市场的先驱者，为美国创造了将电动汽车当作新机会的条件。 拜登表示，“在政府购买的车辆中，美国零部件至少要达到50%”，表明了今后进一步加强使用美国零部件的标准和限制的方针。通用汽车发表声明表示欢迎说：“拜登总统承诺支援美国制造业，我们深受鼓舞。” 世界电动汽车市场排名第四的现代·起亚汽车公司目前在美国没有电动汽车生产设施。现代·起亚方面相关人士表示：“如果美国电动汽车市场正式启动，应该针对美国市场，积极讨论在当地生产等问题。”

한국어