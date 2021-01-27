尹汝贞《Minari》大步迈向奥斯卡，入选美国电影研究所评选的“年度十大电影”. January. 27, 2021 07:30. by 金哉希 jetti@donga.com. 讲述移居美国的韩国人家庭故事的电影《Minari》(又译水芹菜)入选了美国电影研究所(AFI)评选的年度十大电影。25日(当地时间)，AFI通过官网宣布，包括《Minari》在内的10部电影被选为“AFI AWARDS”的获奖作品。2000年成立的AFI，在一年间评选出文化、艺术上优秀的10部电影和10部电视剧，并授予奖项。 《Minari》是韩裔美国人李•艾萨克•郑导演的自传电影，讲述了移居阿肯色州的韩人移民家庭的生活。“雅各布”(史蒂文•元饰)和妻子“莫妮卡”(韩艺璃饰)以及为了照顾年幼的子女而一起生活的莫妮卡的妈妈“顺子”(尹汝贞饰)用温暖的视线展现了为了定居在陌生的异地而孤军奋斗的旅程。 随着《Minari》获得AFI奖，影片获得奥斯卡奖的可能性也增大了。由于AFI AWARDS获奖作品很多都获得了奥斯卡奖，因此AFI AWARDS被称为“提前预览的奥斯卡奖”。路透社报道说：“AFI是预测奥斯卡和金球奖获奖可能性的第一个指标。”获得奥斯卡最佳影片等4冠王的奉俊昊导演的《寄生虫》也在2019年AFI大奖上获得了特别奖。 此前，尹汝贞在洛杉矶影评人协会奖、芝加哥影评人协会奖等中接连获得了最佳女配角奖。郑导演继拿到卡罗来纳州影评人协会奖最佳影片奖之后，又分别在旧金山影评人协会和丹佛影评人协会那里获得了最佳原创剧本奖、最佳外语片奖。 除了《Minari》之外，被AFI选为10大电影的作品有《DA 5 Blood》、《犹大和黑色弥赛亚》、《Ma Rainey's Black Bottom》、《Mank》等。

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