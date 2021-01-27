自己成为光的勇气. January. 27, 2021 07:31. . 有时候，一首诗会带来感情的激流。在美国总统就职仪式上，一位名叫阿曼达·戈尔曼的年轻诗人朗读的5分多钟的自作曲《我们攀登的山》就是如此。 “我们扪心自问，能在何处觅得光明，在这无穷无尽的阴影中？”以这一句开始的诗中，阴影隐喻着美国社会在政治上、社会上必须经历的暴力和不信任、冷笑和憎恶。不仅仅是耻辱的国会大厦暴力事件，种族歧视、性别歧视、新冠疫情导致的死亡都是阴影。尽管如此，诗人并没有绝望。“即使我们感到悲伤，我们依然成长。即使我们受到伤害，我们依然有过希望。” 回顾历史，确实如此。人类总是在悲伤和伤痛中度过。诗人看待历史和现实的眼光非常乐观。随着诗人是黑人奴隶的后代，在单身母亲手下长大，并有语言障碍的故事传开，诗发挥了巨大的号召力。戈尔曼写诗是因为语言障碍。她虽然不是外国人，但发音并不熟练。特别是“R”的发音上，吃了不少苦头。因此，她执着于书本，2017年成为首位全美青年桂冠诗人，并在乔·拜登总统就职仪式上朗读了动人心弦的诗。因为她是克服残疾登上山坡的人，所以才能做到这一点。总统本人也是从小就有语言障碍的人。 这岂是个人的事。就像个人面前有山一样，国家和共同体也有需要攀登的山。这就是诗人希望摆脱阴影的原因。“只要我们足够勇敢去看光，只要我们有勇敢去成为它，光永远都会存在于我们身上。”就是说，无论怎样，只要有寻找光明、偶尔自己成为光明的勇气，就能摆脱阴影。这何止是美国的事情。也许，对于被互不信任和冷笑笼罩的我们来说，勇气也是必要的。自己成为“光”的勇气。

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