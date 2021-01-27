22年来首次出现负增长，现在不是政府夸耀“能干”的时候. January. 27, 2021 07:30. . 去年韩国经济时隔22年首次出现了-1%的负增长。新冠疫情是外汇危机以后最萧条的数值。人均国民收入也从32115美元下降到了31000美元。但是，青瓦台发言人表示，去年的增长率仅比前一年的2.0%下降了3个百分点，“与经济规模排名前十的发达国家相比，是排名最靠前的增长业绩”。 发达国家的增长率比前一年下降了3至10个百分点，增长率最高的中国也从去年的6%下降到去年的2.3%，下降了3.7个百分点，因此韩国自豪地说降幅很小。对于民间降低2个百分点的增长率，政府通过1个百分点的抵补，将经济增长率控制在-1%，政府和执政党仍然感到欣慰。 但是，去年韩国的增长率下降幅度较小，是因为“有准备的”民间部门迅速应对，将损失降至最低。借助新冠疫情带来的“非面对面趋势”，高画质电视等家电产品的出口剧增，生物企业开发了新冠病毒诊断设备，供应全世界。从事当面营业的个体户的痛苦越来越大，但得益于世界级的快递系统，增加的网上购物抵御了消费萎缩。把危机当作机会的半导体企业积极进行投资，设备投资也增加了6.8%。相反，在危机时期借债增加的财政支出，不管什么时候，或减少支出，或增加税收，都要重新填补。 从新冠疫情发生之前开始，韩国经济就陷入了低增长的泥潭。2019年2.0%的增长率，除全球金融危机、外汇危机、第二次石油危机时外，已经是历史最低值。由于最低工资的暴涨、韩日贸易纷争等，无论是个体户还是出口企业，已经面临困境，因此，受新冠疫情冲击而下降的空间也很小。昨天，国际货币基金组织公布的今年韩国经济增长率预测值为3.1%，不仅不及中国（8.1%）、印度（11.5%），而且也不及发达国家的平均水平（4.3%），因此，不能将其看作是“基底效果”的原因。 这是建国以来韩国社会首次连续两年经历2%以下的低增长。恢复已经崩溃的经济体力的唯一途径就是恢复民间的消费和投资。如果像现在这样恨不得每天制定反市场、反企业法，挫败经济主体的气势，是不可能做到的事情。

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