韩国老虎故事获得美国最高儿童文学奖. January. 27, 2021 07:31. by 林熙允记者 imi@donga.com. 20多岁的韩裔美国作家从韩国传统童话中获得灵感创作的长篇童话书，获得了美国儿童•青少年文学界最高奖—纽伯瑞奖(Newbery Medal)。 美国图书馆协会(ALA)25日(当地时间)从去年出版的儿童•青少年图书中选出各领域最优秀的作品进行介绍，并公布了泰•凯勒(27岁)的《当你掉入一只老虎的陷阱时》(When You Trap a Tiger)为“2021纽伯瑞奖章”(金奖)获奖作品。1921年首次创设，从第二年开始每年评选获奖者的纽伯瑞奖是儿童•青少年图书界具有世界权威的奖项之一，给获奖者授予奖牌。 审查委员团对这本书评价说：“这是为韩国传统童话注入了生命的魔幻写实主义(magical realism)的杰作”，“让人思考爱、失去和希望等情感。”并补充说，“通过奶奶的过去故事，我们学会了共享过去、创造未来。”成为第100个纽伯瑞奖获奖作品的这本书共304页，去年1月由企鹅兰登书屋(Penguin Random House)出版。 凯勒在自己的网站上介绍说：“(主人公)莉莉和家人一起搬去和生病的祖母一同居住时发生了这样的事情”，“(韩国人)外婆给我讲的韩国传统童话中出现的神秘的老虎，促使莉莉揭开了一段秘密家族史。”她补充说：“(我)在夏威夷檀香山以泡菜、黑米饭和故事为养分成长。” 凯勒在2018年出版小说《研究易碎物品的科学》(The Science of Breakable Things)后曾表示：“正在写关于种族和自我认同感的故事。” 凯勒的母亲是写有“军队慰安妇(Comfort Woman•1997年)”和‘狐狸少女(Fox Girl••2002年)’等小说的(54岁)。母亲凯勒女士的母亲是韩国人，父亲是德裔美国人，直到3岁为止一直在首尔生活，后来移居到了夏威夷。 另外，ALA将展示绘本童话领域最高权威的凯迪克大奖(The Caldecott Medal)授予画有《我们是水的守护者(We Are Water Protectors)》的阿拉斯加出身的插图画家米凯拉•戈德。这是1937年凯迪克大奖首次设立以来，美国土著民第一次获得该奖。ALA为纪念青少年牧师马丁•路德•金的夫人科雷塔•斯科特•金，以黑人作家为对象制定的科雷塔斯科特金儿童文学奖(Coretta Scott King Awards)的作家部门授予了《Before the Ever After》的作者杰奎琳•伍德森。

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