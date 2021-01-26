“销售额突破1000亿的风险企业创造23万个工作岗位”意味着什么？. January. 26, 2021 07:23. . 调查显示，年销售额超过1000亿韩元的韩国风险企业的职员人数达到23.15万人。这一数字几可比肩在国内外雇佣28万余名员工的三星集团。销售额在1000亿韩元以上的风险企业有617家，比一年前增加了30家，平均有382人工作。在“无就业增长”加速的韩国经济中，风险企业已成为创造坚实就业岗位的主角。平均企业年龄为17.5岁的这些“青年企业”，通过比大企业更具攻击性的经营，在获得更高的收益。与销售额相比，研发投资比率为2.8%，纯利润率为5.9%，均高于平均大企业，承担着韩国出口的20分之1的责任。 急速增长的风险企业是在发达国家门槛上步履蹒跚的韩国经济的希望。问题是痛陈“在韩国创业困难”的风险企业家正在剧增。梦想着成为韩国版“优步”而开始的“乘坐”，在去年政府执政党通过了《禁止‘乘坐’法》之后，相关营业被迫停止。从今年开始，随着每周52小时工作制扩大到50人以上至300人以下的企业，束手束脚的韩国游戏风险企业在与中国的游戏开发速度竞争中处于下风。 去年底在国会通过的《商法修订案》容易造成投机资本的攻击，威胁到创业者持股率高的上市风险企业的经营权。如果职场内发生死亡事故，企业主就要坐牢的《重大灾害企业处罚法》让风险企业也行走在监狱的矮墙之上。有评价认为，政府以搞活大企业的风险投资为由，决定允许的“企业型风险投资（CVC）”因阻止大企业总裁一家谋取私利为由，受到各种限制，使搞活风险投资生态界的初衷在相当程度上褪色。 销售额超过1000亿韩元的风险企业的下一个梦想是成长为“企业价值超过1万亿韩元的非上市风险企业”，即“独角兽企业”。在世界500多家独角兽企业中，韩国企业有20家，明显少于美国（242家）和中国（119家），也不及印度（24家）。这些独角兽企业中，有几家因“在新冠疫情成长”的罪，成为最近执政党推进的利益共享制的目标。立法者和政策负责人应该牢记，如果风险企业被只存在于韩国的限制规定束缚住手脚，陷入害怕增长的“彼得·潘综合症”，韩国青年的未来工作岗位也将一同消失。

한국어