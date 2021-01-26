想要实现善意. January. 26, 2021 07:23. . 当努尔哈赤占领抚顺，试图将明朝势力赶出辽东时，明朝倾尽全力攻击努尔哈赤。被要求参战的朝鲜派出超过1万名的大兵力。1619年爆发的萨尔浒战役中，明朝大军惨遭失败，丧失了满洲，最终灭亡。朝鲜军属于刘綎指挥的东路军前进，败给清军后刘綎和儿子一起自杀，朝鲜军的一半以上战死。 刘綎使用120斤重的大刀，外号是刘大刀。参加壬辰倭乱的刘綎是在明朝评价最好的将帅。 咸阳出身的义兵长郑庆云著述的《孤台日录》中记载了与前来该地区视察的刘綎见面的记录。见到地方名流的刘綎表示，深深同情因战争而受苦的朝鲜实情，为了不让士兵掠夺或欺负平民，正在最大限度地严格管制。”然后他还说道：“无论我如何严厉地查处，在我目光不及之处都会发生非法行为。要想解决这个问题，大家只能举报。我会尽最大努力诚实处理。” 郑庆云对刘綎的评价很好，相信这句话是真心的。但是谁敢举报呢？刘綎的军队没有在咸阳进行有组织的掠夺或犯罪行为。只是发生了偷走纪念品的小偷小盗、征用牛马等事件。郑庆云虽然吐露了不满，但没有举报。 不管领导如何善意的行动，要想实现善意，需要精密的制度和努力。在个人和个人的关系上，出于好意的行为有时也会对别人造成伤害。领导不能用善意来辩解自己的行为。在我们社会，领导们滥用善意。通过善意呼吁感情，规则更加肆虐。不依赖善良的领导人、而是验证方法正确性的社会，才是发达国家。

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