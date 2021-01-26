黄义助3分钟内攻入2球，达成在波尔多队的个人首次梅开二度. January. 26, 2021 07:23. by 金東昱 creating@donga.com. “黄义助的所有方面都让我感到满意。” 法甲联赛波尔多队的主教练让-路易斯•加塞特向球队前锋黄义助(29岁)竖起了大拇指。因为黄义助在欧洲舞台上首次完成梅开二度等，引领着球队的上升势头。 24日，黄义助在法国波尔多的波尔多大西洋体育场举行的2020~2021赛季第21轮主场比赛中首发出场，在上半场第8分钟和第11分钟攻入一球，帮助球队以2比1获胜。这是黄义助在2019年7月穿上波尔多队的队服进军法国职业足球联赛后，首次在一场比赛中梅开二度。如果加上10日与洛里昂一战中的助攻，他已经连续3场比赛奉献攻击点。另外，在本赛季的19场正规联赛比赛中，他以5粒进球和2次助攻成为队内得分最多的球员。足球统计网站“whoscored”赛后给黄义助打了两队球员中最高的8.8分。 波尔多队凭借黄义助的出色表现，取得了本赛季第一个3连胜，以32分的积分上升到积分榜第7位。主教练加塞特评价表示，“很高兴黄义助攻入多粒进球。黄义助积极压迫对方，有时在前场进攻时也会那样做”，“在必要时把他安排在边路，他也不会抱怨，是教练心目中的理想球员。” 黄义助赛后表示：“球队赢了，感觉很好。特别是这是球队的三连胜，所以更高兴。今后继续保持这种氛围似乎很重要。”当天攻入一球后，黄义助拿着队友奥塔维乌的球衣与队友一起庆祝进球。奥塔维乌在上周的训练中因跟腱撕裂，相当长一段时间内将无法参加比赛。黄义助说：“与队友们在一起的时间比家人还多。对于队友的受伤，我感到非常心痛，很高兴能为奥塔维乌赢得比赛。”

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