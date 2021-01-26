失去爱情后获得的超级热门… 17岁少女的出道曲异常火热. January. 26, 2021 07:23. by 林熙允记者 imi@donga.com. 如果可以借失恋当柴火成为世界明星呢？能永远放过初恋吗。 2021年诞生了第一首热门歌曲。这就是《drivers license》。歌手是美国演员奥利维亚•罗德里戈(17岁)。自8日发行以来，一直独占《Spotify》的全球排行榜、美国排行榜首位。该歌曲还同时席卷了Billboard和UK单曲排行榜。Billboard在分析文章中表示：“在过去的30年里，从未有歌曲获得过如此独一无二的第一名。领先排在第二位的歌曲2倍。”10多岁女性新人歌手首次入榜就占据榜首位置，在Billboard单曲排行榜上尚属首次。 这是一首关于驾驶执照的歌曲。梦想着快点考到驾照去接男朋友的人的故事。驾照出来了，但是作为学驾照的原始动力的恋人却离开了。关键是这完全是现实故事。更何况“男朋友”是演对手戏的美男演员。 罗德里戈是迪士尼+电视剧《歌舞青春High School Musical》的主人公。与对手演员约书亚•巴塞特早就被恋爱传闻包围的罗德里戈在歌词中加入了“应该和那个金发女郎在一起吧”后，网民们开始了推测游戏。正巧巴塞特与金发歌手兼演员萨布里娜•卡彭特喝茶的照片在网上流传。模仿、翻唱、歌词解释在Instagram、TikTok(抖音)、YouTube上热传，连日来煽动大家听歌。 乐曲和视觉上的魅力也奏效了。歌曲长度为4分零2秒，比最近热门歌曲的平均长度(2分30秒~3分30秒)还要长。但是安全带警告音、多次变换节奏和转换气氛、像童谣一样容易的旋律却充满了趣味。追随让人联想到比莉•艾利什、菲比•布里杰斯、Road，以及最近的泰勒•斯威夫特的“Dark Pop”趋势的虚无主义嗓音与逐渐升级的绝唱完美共存。 京仁广播PDJ朴贤俊表示：“外貌、声音、乐曲都很有魅力，再加上故事情节和新媒体的力量，像滚雪球一样合流，引发了大爆发”，“通过这首歌曲，罗德里戈与艾利什、说唱歌手24KGoldn等一起，正式开启了2000年代出生的时代。” 这也是迪士尼久违出现的超级明星。迪士尼此前将林赛•罗恩、希拉里•达夫、扎克•埃夫隆、希亚•拉博夫、乔纳斯兄弟、麦莉•赛勒斯、塞琳娜•戈麦斯等推向了明星行列。但是以出道曲直接席卷排行榜的例子很少见。大众音乐评论家李大华表示：“Spotify排名第二的凯撒的《Good Days》也是如此，无法预测哪首歌会以何种方式成为话题。传统媒体拥有的力量分散到各种新媒体，成为热门的途径也变得多样化。”

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