美国优先主义虽已离去，但“优先购买美国货”还在. January. 26, 2021 07:23. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国总统拜登就任后一直致力于“抹掉特朗普”，这一次却继承着特朗普的政策。拜登将于美国东部时间25日签署“购买美国货（Buy America）”的行政命令。其内容是联邦政府在用纳税人的税金调拨公共产品时以购买美国企业的产品为原则，与特朗普政府的“美国优先主义（America First）”一脉相承。 政治专门媒体《国会山》等美国媒体24日报道说，从“购买美国货”开始，拜登本周将陆续签署有关种族平等、气候变化、保健、移民等方面的行政命令。行政命令的具体内容尚未公开。 其中，首次执行的“购买美国货”是拜登为了获得美国“锈带”地区（中北部落后地区）工人的选票，从大选候选人时期开始强力推出的公约。 他还表示，“特朗普也主张‘购买美国’，但在他任职时期，海外企业获得的联邦政府合同增加的30%等，问题更加恶化了”。他强调：“要弥补现行法令的漏洞，使必须做到这一承诺。” 拜登政府在外交舞台上废除了美国单边主义路线，但在保护本国企业和就业时优先考虑美国产品这一点上，与特朗普政府有着共同点。对于拜登政府的这一政策基调，与美国贸易依存度高的同盟国表示为难。特别是与美国相邻的加拿大和墨西哥更是坐立不安。据悉，加拿大总理贾斯汀·特鲁多上周在与拜登的通话中表达了对这一部分的忧虑。 拜登政府一直阐明将放弃特朗普的单边主义路线，恢复同盟，因此，“购买美国货”政策可能会被解释为违背这种重视同盟的基调。美国彼得森国际经济研究所研究员加里·赫夫鲍尔对《华尔街日报》表示：“拜登总统表示将与盟国合作、减少摩擦，此次行政命令将成为真正的考验。”

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