“韩国GNI有望超过意大利”首次达到G7国家的水平. January. 26, 2021 07:23. by 具特敎 kootg@donga.com. 彭博社预测，去年韩国人均国民总收入(GNI)超过意大利，首次达到G7国家的水平。 据彭博社25日(当地时间)报道，2019年世界银行(WB)分析的韩国2019年人均GNI为3.379万美元。该数值接近意大利(3.453万美元)。意大利是G7国家中人均GNI最低的国家。 彭博社分析说，去年意大利经济因新型冠状病毒肺炎疫情采取的大规模封锁措施，萎缩了9%左右。相反，韩国去年第四季度(10~12月)国内生产总值(GDP)增长率为0.9%，去年全年增长率为-1.0%。 对此，彭博社预测说：“新冠病毒受打击较小的韩国今年可能出现相当于G7国家水平的人均GNI。”有分析认为，这是受到韩国经济的中心—出口呈上升趋势、半导体需求等增加的影响。这是韩国有史以来第一次达到G7国家的人均GNI。" 但彭博社指出：“韩国的出口增长势头没有和内需扩大连接起来，工作岗位自1999年以来大幅减少，这是威胁经济增长的因素。”

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