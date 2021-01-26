李仁荣：“我们的构想是灵活的对朝制裁”，与美国施压存在温差. January. 26, 2021 07:24. by 權五赫 hyuk@donga.com. 韩国统一部长李仁荣（照片）25日就朝鲜国务委员会委员长金正恩要求中断3月韩美联合军演表示：“希望找到智慧和灵活的解决方法，以避免与朝鲜发生严重的军事紧张。”对于美国政府暗示要加强的对朝制裁，他表示：“我们的构想是，灵活地处理（对朝鲜）制裁，才能促进无核化谈判。”这暗示了缩减或中断韩美联合军演的必要性，同时强调要缓和对朝制裁。 李仁荣在当天的记者座谈会上就韩美联合军演表示：“到目前为止，韩朝美对彼此造成紧张的部分还保持克制”，“不仅是韩国政府，希望朝鲜（对于韩美联合军演）也能灵活地打开视角。”李仁荣就军演与否补充说：“应该考虑新冠疫情、东京奥运会的举办、美国的韩半岛政策方向、收回战时作战指挥权方面。” 当天统一部高层官员也表示：“对朝制裁现在已经实施了很长时间，但看起来并没有打造出像样的成果”，“有必要对灵活处理对朝制裁以用作促进无核化等的过程进行讨论。” 李仁荣当天表示：“相比观望局势变化，我们更愿意在力所能及的领域积极应对”，“希望以春节为契机进行视频会面，在韩朝共同纪念的日子里推进离散家属会面。”接着，他还表示：“为了恢复南北关系对话渠道而努力，希望还可以举行红十字会会谈。”由此，统一部预计将于近期向朝鲜提议，为下个月春节视频离散家属团聚举行南北红十字会会谈。但自去年6月以后，南北通信线处于全部中断的状况。

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