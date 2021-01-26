“想帮助生活困难的邻里”，放下370万韩元不留姓名的捐款天使. January. 26, 2021 07:24. by 張泳勳 jang@donga.com. 23日上午10点半左右，大邱市厅主楼入口。一位身穿黑色羽绒服的70多岁老奶奶在周末关门的正门前踱来踱去。当时正在执勤的协警迎了上去，问“您到这里来有什么事吗？”老奶奶突然拿出了白色的信封，说“希望能用来帮助生活困难的邻里”。 协警表示：“引导您到相关负责部门。最好由您亲自转达”，但老奶奶郑重地谢绝了同行。“我只是跑腿的。请直接转告就行”，迅速离开了现场。整个状况当时维持了2分钟左右。 奶奶递的信封上没有写寄信人的名字。只有“社会福利和贵重”的字样。信封内用2条黄色橡皮筋困着钱，共74张5万韩元面值的纸币。 大邱市福利政策科的职员们表示：“虽然说是跑腿的，但从情况来看，应该是奶奶亲手攒的。没能好好传达感谢之情，感到非常遗憾。” 大邱市决定将奶奶捐赠的370万韩元捐赠给大邱社会福利共同募捐会。大邱市福利局局长朴在洪表示：“对在因新型冠状病毒所处的困难时期实践温暖分享的老奶奶表示由衷的感谢。 我会把温暖的心传递给困难的邻居。”

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