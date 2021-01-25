沙利文：“韩美同盟是印度太平洋地区的关键”. January. 25, 2021 07:25. by 朴孝睦记者、尹相虎 军事记者 tree624@donga.comysh1005@donga.com. 青瓦台国家安保室长徐薰23日与美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文进行了首次通话，讨论了朝核问题的解决方法和韩美之间的合作方案。针对沙利文在当天的通话中所说的“韩美同盟是印度太平洋地区和平与繁荣的关键（linchpin）”，有分析认为拜登政府向文在寅政府强调了牵制中国的必要性。白宫表示：“沙利文强调了韩美之间协调朝核问题的重要性。” 青瓦台发言人姜珉硕当天在书面新闻发布会上表示：“双方就最近韩半岛局势进行了共同评价，一致同意为实现韩半岛无核化与和平的目标共同磋商并努力。”另外，沙利文还表示：“韩美同盟是印度太平洋地区和平与繁荣的关键，也是与美国共享民主、法治等价值的同盟，今后美方将与韩国就各种问题紧密协商。”在此之前，美国总统拜登在当选总统后也即去年11月与文在寅总统的通话中强调，韩国是“印度太平洋地区的安全和繁荣的关键”。 分析认为，沙利文甚至强调“共享民主和法治的同盟”，是在再次表明韩美与中国不同，是“民主价值同盟”，韩国应该参与向中国施压。美国国防部长劳埃德·奥斯汀24日在与韩国国防部长徐旭的通话中表示：“韩美同盟是东北亚和平稳定的关键，也是最模范的同盟。在巩固和发展同盟关系方面，我们将密切合作。” 白宫在公布两人的通话事实时称，“沙利文强调了拜登政府进一步加强韩美同盟的承诺”，“不仅强调了应对新冠疫情和气候变化等地区和全球挑战问题，还强调了密切协调朝鲜问题的重要性。” 预计文在寅最快将于本周与拜登通电话。青瓦台相关人士表示：“继国防部之后，外交部长等韩美外交安保部门首长之间进行通话后，不久将实现首脑间的通话。”

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