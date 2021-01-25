李玉善奶奶：“想要的是道歉...这不是钱的问题”. January. 25, 2021 07:25. by 朴相俊记者 speakup@donga.com. “不是日本把我们这些不懂事的人带走的吗，难道弄错了？可是现在日本方面却说没有那样做，那么是谁把我们带走的呢？” 目前住在京畿道广州市“分享之家”的日本军慰安妇受害者李玉善(94岁)老奶奶在24日与本报的网络视频连线中这样说道。李奶奶是首尔中央地方法院8日下达“请日本向慰安妇受害者提供每人1亿元的赔偿”判决的案件中12名原告中的一员。由于日本政府没有提出上诉，该判决于23日0时生效。 李奶奶对法庭规定的“慰安妇受害是日本犯下的反人道主义犯罪”表示同感，并多次强调日本强制动员女性这一点。李奶奶说：“我们为什么会成为慰安妇。我们不是慰安妇。是日本帝国主义把我们变成慰安妇的。” 李奶奶还说：“我们想对日本说的请跟我们道歉，这不是钱的问题。如果真要算钱，就不是1亿韩元能解决的，就算是3亿韩元也不行。”她同时敦促日本真诚道歉，称“日本说没有强行带走我们，没有虐待我们，不要说谎，要如实反省”。李奶奶说：“韩国政府应该帮助受害者尽快接收日本方面的道歉。” 李奶奶表示自己有一个梦想，那就是远渡日本宣传慰安妇受害的历史。李奶奶说：“我们的历史是一段刻骨铭心的历史。要向群众广为宣传。我们的国家不能再被牵着鼻子走了。” 此次得到生效判决的12名原告中，李奶奶等5人还健在。据分享之家透露，只有李奶奶和同名同姓的另一位李玉善奶奶等2人还可以与人进行交流。

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