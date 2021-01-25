“韩日‘垫脚石桥’李秀贤，依然活在心中”. January. 25, 2021 07:26. by 东京=常驻记者 金范锡 bsism@donga.com. 20日下午1点，记者见到了在日本东京新大久保站内的楼梯墙前默哀的3名日本人。这里是纪念2001年1月26日下午7点15分左右，为救在轨道上坠落的日本人而遗憾离世的李秀贤（1974∼2001年·照片）的空间。三人为了纪念他去世20周年，在26日举行正式追悼仪式之前来到了这里。 李某生前就读的日本语学堂“赤门会”的新井时赞（71岁）理事长向记者表示，“20年来，从来没有忘记过他的名字。”事故发生后，他最先跑到警察署报告了悲剧，并引领了20年来的追悼事业。新井评价说：“他独自努力完成了无数外交官未能实现的两国关系改善。”他难过地说，当时李某每天下午5点之前都在网吧打工，“偏偏那天因为电脑修理等事情很晚才结束。只要准时下班，就可以避免悲剧的发生”。 一直向2002年成立的“LSH亚洲奖学金会”捐款的山本弘子（62岁）表示：“通过李君知道了献身和关怀没有国界。为了感谢他的教诲，我一直在捐款。”山本还说：“3年前，我把女儿送到李君的母校高丽大学留学。” 为了纪念李君的精神而于2002年成立“LSH亚洲奖学金会”，到今年为止，累计受惠学生超过1000名。还有一些捐赠者表示，不要忘记李君的忌日，特地捐赠了12600日元。 导演中村里美（56岁）制作了讲述李君及其父母故事的纪录片《挂桥（垫脚石桥）》，并从2017年2月开始在日本15个地区举行了上映会。他强调：“每次看到有观众说，‘李秀贤活在我们心中’，我都非常满足。” 三人一致表示：“如果李君还活着，比任何人都要为两国关系的恶化感到心痛，应该缅怀李君的崇高精神。”此外，新大久保站运营公司JR东日本公司向奖学金会发行的会报援助了广告费（1000万日元，约合1亿韩元）。日本航空公司（JAL）也每年支付李君父母的访日机票。 26日的20周年追悼活动因受新冠疫情的影响，举办得比往年简单。李君的母亲申润灿（71岁）也首次未能参加。

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