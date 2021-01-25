金时沅在创造PGA最年轻通过记录的球场三轮过后并列领先. January. 25, 2021 07:26. by 姜泓求 windup@donga.com. 金时沅(26岁•CJ大韩通运•照片)将在特别有缘的地方挑战个人职业生涯第三场胜利。 24日，在美国加利福尼亚州拉昆塔的PGA西体育馆球场(72杆)举行的美国职业高尔夫(PGA)巡回赛美国运通赛三天比赛过后，金时沅处于并列领先位置。金时沅在当天的第3轮比赛上，没有吞下柏忌，仅小鸟球就抓住了5个，取得中间合计低于标准杆15杆共201杆的成绩。与马克斯•霍马(31岁)、托尼•弗诺(32岁•以上美国)并列占据榜首位置。 举行大赛的PGA西体育馆球场是金时沅难忘的地方。2012年在最后的资格赛上获得并列第20位，创下了PGA巡回赛历史上最年轻(17岁零5个月零6天)的通过记录。在有着美好记忆的这个地方，金时沅将挑战时隔3年零8个月后的首个冠军。此前，金时沅在2016年8月的温丹锦标赛和2017年5月的球员锦标赛上两次捧起了冠军奖杯。 在3号洞(4杆)抓下小鸟球，开局愉快的金时沅延续了无缺点比赛。上果岭率达到83.33%，展开了稳定的比赛。在16号洞(5杆)用5号木杆击出的第二杆距离球洞约2米，虽然获得了射下老鹰球的机会，但遗憾的仅以小鸟球收尾，未能取得单独领先位置。金时沅在比赛结束后表示，“击球整体上很好，但推杆有些不尽如人意，浪费了蛮多机会。如果能继续保持今天这种击球感觉的话，一定会取得好的结果。”金时沅将与霍马、弗诺一起，从25日凌晨4时开始，进行最后一轮第4轮比赛。 在第2轮单独领先的任成宰(23岁•CJ大韩通运)当天尽管抓下5个小鸟球，但吞下1个三柏忌、3个柏忌，丢掉1杆，成绩下滑到了并列第20位(低于标准杆10杆共206杆)。

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