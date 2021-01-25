“新再生能源等5个领域，拜登时代对美出口前景看好”. January. 25, 2021 07:26. by 金道炯 dodo@donga.com. 随着拜登政府的上台 ，新再生能源、电动汽车、生物保健、数字转换、家庭生活等被选为出口前景广阔的领域。据分析，贸易保护基调有所缓和，恢复到多边贸易体系的趋势也有可能使全球通商发生重大变化。 24日，韩国贸易协会通过《美国新政府上台和对美出口5大希望领域》报告书，提出了5大出口希望领域。拜登总统以2050年碳中立为目标，强调对新再生能源基础设施的积极投资。据此，贸易协会期待太阳能电池•模块、风力塔等相关产品能够受惠。去年美国的太阳能电池进口规模为81.6亿美元(约9万亿韩元)，其中11.5%即9.4亿美元是韩国产。电动汽车和电池也得益于美国国内充电站的扩大、补助金支援等政策支持，被评价为增长可能性较高的领域。 生物健康市场分析认为，美国的老龄化及加强公共医疗的动向、数字转换需求与美国移动通信公司预告的第五代移动通信(5G)投资有关，因此，这是很有前景的领域。预计家庭生活项目将受惠于千禧一代的崛起，以及非面对面基础经济的活跃。 另外，当天现代经济研究院表示，最近因签署Mega自由贸易协议(FTA)和美国回归多边贸易体制等原因，全球通商整体上有可能发生巨大变化。也就是说，要适当地应对现有的贸易保护主义缓和。

한국어