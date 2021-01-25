琐碎的日常生活中的力量. January. 25, 2021 07:26. . “随着开始明白期待人生是一份大礼是错觉，迅速地上了年纪。”——吴贞熙《发财梦》 对自己期待甚高并不是羞愧的事，但也应该做好某种程度疲惫的准备，好象确实如此。因为如果期待值提高，就很难达到。因此，过着自己不满意的生活的概率会很高吧？ 我的第一本讲述普通人平凡生活的书《普通的存在》出版时，遭到了不少人不是抗议的抗议。因为自己很特别，而且每个人都是特别的存在，所以不仅书名不合心意，内容也无法赞同。有一个记忆深刻的是，越是强调自己的特别的人，在我看来，很多越是显得平凡的人。相反，有特别之处的人不仅爽快地同意生活并不特别，而且对自己的存在也没有赋予太大的意义。越是特别就越没有对特别的东西的迷恋，越是平凡就越害怕自己的平凡，这种反讽到底在说明什么呢？ 《发财梦》就像是两种人融为一体的某人的故事。虽然希望人生是像礼物一样的什么，但是最终过着不如期待的生活，并一一接受现实的人的故事。作者说。让我伤心，凭借让我放弃的那些琐碎的日常所给予的力量，最终我们承受着生活而活下去。也许正因为如此，才会说人生是反转。因为对于认识到生活并不特别的人来说，那些并不了不起的日常比任何事情都要特别，成为最大的祝福。今天，对于为了与生活展开拉锯战而疲惫不堪的他们来说，吴作家的这些小故事会带来很大的安慰。

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