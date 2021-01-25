预告朝核“新战略”的美国 VS 固执于“和平进程”的韩国. January. 25, 2021 07:26. . 美国拜登政府就对朝接近法表示：“将采用新战略（new strategy）。”白宫发言人22日表示：“（拜登）总统的观点毫无疑问，朝鲜的核弹道导弹和其他扩散相关活动将对世界和平构成严重威胁。”拜登政府提及对朝“新战略”尚属首次。 这是拜登政府的“抹掉特朗普政策（ABT·Anything But Trump）”中正式表明，对朝政策也不例外。也就是说，今后不会再有领导人之间的亲密关系或通过总统突发行动进行对话的进展等“特朗普式接近法”。白宫就新战略表示，“就正在进行的施压选项和未来的某种可能性，将在与韩国、日本、其他同盟的紧密磋商下，对朝鲜目前的状况进行彻底的政策研究”，强调了同盟间的磋商。此前，针对朝鲜国务委员会委员长金正恩提出的“强对强、先对先”的对美战略，拜登政府以新战略予以回应，朝鲜与美国之间的较量正式打响。 韩美安保首长和国防部长分别于23日和24日通电话，再次确认了韩美同盟的稳固和紧密合作，这是在警告最近公开新型潜射导弹“北极星-5s”等、提高核威胁强度的朝鲜“不要挑衅”。美国国防部长劳埃德·奥斯汀强调美国战略资产在韩半岛展开等“延伸威慑力”也与此不无关系。 但是，在韩美防长会谈结果中，出现了美日防长会谈中没有出现的对朝鲜“完全、可验证、不可逆的无核化”方针。眼下，也有人担心韩美日三国在朝鲜核问题上的分歧。民主和平统一咨询会首席副议长21日表示：“美国可以承认朝鲜拥有几枚核武器，并朝着不扩散的方向管理。” 韩半岛和平的核心条件是朝鲜无核化，韩国政府也承认，应由美国和朝鲜解决。拜登政府制定新的朝核政策需要时间，因此韩国政府应该积极利用这一机会。文在寅总统21日就从终战宣言开始到构建和平体制结束的“韩半岛和平进程”表示：“这不是选择，而是必须要走的路。”美国开始寻找新的朝核接近方法，韩国政府也有必要变得更为灵活。

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