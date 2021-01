接种疫苗的终结者:“想要活命就跟着我”. January. 23, 2021 07:26. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 以“终结者”著称的前美国加利福尼亚州州长阿诺德•施瓦辛格(74岁)在YouTube上公开了自己注射新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗的样子(照片)。虽然他与前总统唐纳德•特朗普同属共和党,但他一直批评特朗普的防疫、反移民等主要对策,并反复提及接种疫苗、保持距离、戴口罩等重要性。 前州长施瓦辛格21日(当地时间)在加利福尼亚州洛杉矶的洛杉矶道奇体育场接种疫苗后,表示“如果想活下来,跟随我的脚步吧”(Come with me if you want to live),嘱咐人们接种疫苗。他借用了1991年的《终结者2:审判日》中自己曾经说过的话。 他在推特上留言说:“今天是个好日子。为了接种疫苗排队等待,感到非常幸福”,嘱咐具备接种资格的人要尽快进行登记,像自己一样接种疫苗。

