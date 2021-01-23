对不听话的孩子有用的对话方法. January. 23, 2021 07:25. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 2007年伊拉克战争当时，伊拉克巴士拉的一间审讯室。两名身穿英军伪装工作服的军人站在叛乱嫌疑犯面前。负责审问的军人吐着唾沫这样说道。“现在你完蛋了。就你这种态度说对不起。这该死的杀人恶魔。你们中的一个家伙脖子会被吊起来。会是谁呢，是你吗？” 英国报纸《卫报》报道了巴士拉审讯室的对话场面。但结果证明，审讯人员没有得到他们想要的任何信息，或者好不容易得到的信息大部分都是完美的谎言。 作者解释说，精神上、身体上的压迫和拷问对获取信息完全没有效果。即使如此，拿出热茶笼络的做法也没有说服力。欺骗对方拽出对方不想说的内心想法的“谎言沟通”无法持续太长时间。 作者20多年来一直研究杀人、强奸、儿童性剥削、恐怖主义等，他提出的替代方案是“rapport”(建立关系)。那么，之所以能很好地建立关系，是因为得到了与生俱来的社交性格的帮助吗？答案是否定的。作者说，只要理解形成关系的要素—坦率和共鸣、自律性、复盘就可以了。其中，回想从对方那里听到的关键词和感情的复盘，是掌握对话主导权的强有力的方法，因此非常重要。 但是所有的对话情况都不是一样的。这时应该利用所谓的“动物圈”，掌握我和他人的倾向，并根据情况形成关系。作者为了便于理解，将人类主要沟通方式的对立、顺应、控制、合作代入象征这一概念的动物中，将其公式化。 稍有不慎，素材就会显而易见。但是这本书以丰富的实例，具体介绍了不仅对暴力犯罪者，对职场上司、不听话的孩子等也有用的对话方法。我们常常敲着没犯任何错误的锅叹气，表达对“独自承担家务”的不满。即使家人帮助打扫卫生，也有不少时候只是形式上的帮助。这本书会告诉我们，如何才能在没有矛盾的情况下直接进行对话。

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