因分裂和抹黑而陷入内讧的在野党. January. 23, 2021 07:26. . 4月7日首尔·釜山市长补缺选举在即，在野党内部矛盾日益激化。对于首尔市长在野圈候选人单一化方式，“国民之党”代表（党首）安哲秀提出了在不加入“国民力量”党的情况下参与该党候选人竞选的方案，但“国民力量”党紧急对策委员长金钟仁却断然否认，称这是“莫明其妙的话”。釜山市长竞选候选人围绕前总统朴槿惠的弹劾展开了激烈的抹黑攻防战。在最近进行的舆论调查中，中间层的在野党支持率下降的趋势与在野党的分裂不无关系。 现在在野党的首尔·釜山市长候选人竞选战已经超出了一定程度可以接受的心理战水平，正在演变为消耗性的政治斗争。首尔市市长方面，各候选人阵营就市政规划和对策没有表现出善意竞争的姿态。他们只考虑单一化方式会给自己带来的有利与不利影响，忙于攻击对方。如果由此导致积怨加深，决赛候选人单一化也将告吹，像3年前的首尔市长选举一样，在野圈票数出现分裂的情况将重演。 在釜山市长候选人竞选中，主要候选人被分为“亲李”和“亲朴”阵营，正埋头进行弹劾攻防战。甚至不惜进行近乎人身攻击的抹黑选举战。在野党内部没有抓住重心、收拾内讧的核心。 此次首尔·釜山市长补缺选举具有评价和审判执政5年的文在寅政府的功过的意义。另外，这也是距离补选不到一年的明年3月总统选举的前哨战。对于在野党来说，从2016年第20届国会议员选举到2017年大选、2018年地方选举、2020年第21届议会选举，能否摆脱以全国为单位的选举四连败的阴影，是重大的十字路口。 相比在野党，首尔和釜山的组织能力更倾向于执政党。在首尔，25名区厅长中，执政党有24名，在野党只有1名。在釜山，在全体16名区厅长中，占81%的13人属于执政党。历届补缺选举投票率都在30%左右。投票率低意味着组织能力发挥威力的概率很大。在野党如果像井底之蛙一样分帮结派和抹黑攻防，将再次遭到民心的冷落。

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