拜登：“入境美国者，不仅登机前检查，抵达后还要隔离”. January. 23, 2021 07:26. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国总统拜登为了防止新冠疫情的蔓延，决定实行入境者义务性地自我隔离。继要求所有欲搭乘飞往美国的航班的乘客在出发日72小时内证明被确诊为新冠病毒检测阴性后，又增加了入境后自行隔离的义务。当地时间20日上台的拜登政府把克服新冠“大流行”作为最优先国政课题。 拜登21日说，“从外国来美国的游客在乘坐（飞机）前必须接受诊断检查，抵达美国后必须进行自我隔离”，并签署了包含上述内容的新冠肺炎相关行政命令。他说：“超过40万名美国人死于新冠病毒。这比第二次世界大战时的死亡人数还要多”，“这（行政命令）是战时行动。”但拜登没有具体提及开始执行义务性隔离的日期和隔离期等。目前，根据美国疾病控制与预防中心的方针，入境后的自我隔离不是强制性的，而是劝告事项，时间从之前的14天缩短为10天。此前，美国卫生当局曾宣布，从本月26日开始，飞往美国的飞机乘客必须提交新冠病毒检测阴性报告单。 拜登21日通过行政命令规定，在机场、飞机、火车、长途汽车、游船等公共交通工具上必须戴口罩。另外，他还决定动用《国防物资生产法》，供应新冠疫情防控所需的个人卫生用品、检测材料、疫苗等。拜登预测，今后6周美国的新冠肺炎死亡人数将增加10万人，累计死亡人数将很快超过50万人。他说：“我们还处在大流行的黑暗冬天”，“要想改善到我们所希望的水平，还需要等待数个月以上。” 拜登政府决定，美国和俄罗斯将把限制两国核武器规模的《新削减战略武器条约》（New START）延长5年。美国白宫发言人珍·普萨基21日在新闻发布会上表示：“美国有意推进将《新削减战略武器条约》延长5年”，“总统也一直认为，《新削减战略武器条约》符合美国的国家安全利益。”《新削减战略武器条约》是美国前总统奥巴马时期的2010年两国签订的，内容是将两国的核弹头分别限制在1550枚。作为美俄之间硕果仅存的裁军协议，《新削减战略武器条约》将于2月5日到期。

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