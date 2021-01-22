拜登整肃白宫纲纪：“如不尊重同事立即解雇”. January. 22, 2021 07:23. by 申雅馨记者 abro@donga.com. “如果对对方无礼，将当场予以解雇。” 美国总统拜登在就任第一天（20日晚）与白宫职员进行视频对话时表示：“美国的核心价值是谦虚、同事爱、多样性”，“如果和我一起工作时对其他同事无礼或轻视，将立即解雇”，强调了职员之间的团结。他多次提到“马上”一语，表示“这不是开玩笑。不会给辩解的机会。”拜登就此解释说，“每个人都有资格不受出身及背景的限制，享受有品位的待遇”，并称这是已故的父亲经常对自己强调的一句话。 据政治媒体《政客》等媒体报道，分析认为，拜登的这种叮嘱，是考虑到了前特朗普政府时期种族矛盾及两极化导致的美国社会分裂、特朗普前政府中发生的参谋人员之间的矛盾及揭露战等。 拜登当天没有直接提及前总统特朗普的名字。他间接地批评道：“4年间，品位和威严消失了。”他还说：“大家将在最有品位的政府中工作”，“我对大家期待的是正直、品位、对彼此的态度。” 拜登还强调了作为白宫职员应该具备的责任感。他表示：“不是国民为我们工作，而应该是我们为国民工作”，“他们给我和你的工资。就像过去国民相信大家一样，我也相信大家。”他接着说：“各位正在协助世界上最不错的政府”，“我们必须恢复这个国家的灵魂。期待大家都能成为其中的一员。”

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