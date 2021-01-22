韩国国防部对朝鲜战术核武器威胁只字不提，“将与朝鲜讨论韩美联合军演”. January. 22, 2021 07:23. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韩国国防部21日明确表示，可以与朝鲜磋商韩美联合军演。国防部还表示，在继续履行《9·19南北军事协议》从非军事区撤出所有监视哨所等的同时，随着拜登政府的上台，今年内将推进美国一直表示为难的战时作战指挥权移交的第二阶段（FOC，完全运用能力）检验评估。 国防部在当天发表的《2021年主要业务推进计划》资料中明确提出，“成立和运营军事共同委员会等，推进南北军事会谈定期化”。文在寅总统18日在新年记者会上，就朝鲜国务委员会委员长金正恩提出的停止韩美联合军演的要求表示：“必要时可以通过南北军事共同委员会与朝鲜进行磋商。”对此，国防部相关人士表示：“结论性而言，我们的立场是，（韩美联合军事演习相关内容）可以在军事共同委员会进行讨论”，“如果朝鲜做出回应，不会花费太长时间。”自《9·19南北军事协议》以来，军事共同委员会从未实际成立过。此外，还有人指出，包括昌麟岛海岸炮挑衅等，朝鲜数次违反军事协议，事实上《9·19南北军事协议》已被废除。但国防部仍然坚持撤除哨所、共同警备区自由往来等履行此前并未取得进展的《9·19南北军事协议》后续措施的方针。 对于战时作战指挥权移交问题，国防部表示，随着拜登政府的上台，将实现美国国防当局、议会、智库等磋商对象的多元化，提高美国的政策优先顺序。特别是，国防部明确表示，今年将推进去年因新冠疫情等原因未能进行的“完全运用能力”检验。但据悉，美国仍以韩国军队训练不足、新冠疫情余波等为由，对移交战时作战指挥权表示担心。 韩国军方还在业务报告中评价称，“朝鲜每年都在阅兵式上展示新武器”，但并未提及党代会上金正恩指示开发战术核武器、核潜艇等具体内容。韩国国防部相关人士表示，在阅兵式上公开的各种对韩武器体系中，“朝鲜可以使用的导弹，凭借我们的能力，可以进行探测和拦截”。 统一部当天也把“通过推进韩半岛和平进程，实现无核化、和平体制进展”作为核心推进课题进行了报告。统一部虽然把“启动军事共同委员会”和“恢复原先的联络线、以设立首尔-平壤常驻代表部为最终目标”作为具体的履行计划，但由于朝鲜不愿意参加当局之间的对话，所以有人指出实现的可能性很低。

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