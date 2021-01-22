违反禁止集合令，梨泰院“德州扑克酒馆”深夜秘密营业. January. 22, 2021 07:23. by 田南赫记者, 朴钟民记者 forward20@donga.com,blick@donga.com. 在首尔梨泰院，违反禁止集合命令秘密进行营业的所谓“德州扑克酒馆”被警方揭发。德州扑克酒馆是指可以一边玩纸牌游戏一边喝酒的店铺。 首尔龙山警察署21日表示：“19日晚上11时左右，在龙山区梨泰院的一家地下德州扑克酒馆营业场所中，‘百家乐’纸牌游戏的运营者及顾客20多人被市民举报揭发。” 当天接到市民报案后出动的警察在营业场所捕捉到了每桌4~6人坐在一起玩纸牌游戏的现场。 据说，他们的桌子上有很多酒瓶，有的甚至没有戴口罩。警方解释说：“晚上9点以后禁止营业和禁止5人以上的私人聚会，目前正在进行追加调查。” 警方正在研究除了违反传染病预防法外，是否可以适用赌博嫌疑。据悉，被揭发的这些人主张“没有赌注，只是单纯地喜欢玩游戏”。警方相关人士表示：“我们完全可以以违反传染病预防法的嫌疑立案。我们会仔细调查是否有其他罪行。”

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