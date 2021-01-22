哈里斯身穿象征团结-执政的紫色大衣惹人注目. January. 22, 2021 07:23. by 金民 kimmin@donga.com. 美国历史上第一位女性、有色人种副总统卡玛拉•哈里斯(57岁)身穿紫色大衣和礼服出席了就职仪式，吸引了人们的视线。有分析称，通过黑人设计师制作的紫色服装强调和谐，刻画了作为首位女性•黑人副总统的身份认同感。 20日(当地时间)举行的就职典礼上，哈里斯选择了纽约黑人设计师克里斯托弗•约翰•罗杰斯制作的紫色服装。《纽约时报》(NYT)分析称，红色(共和党)和蓝色(民主党)的合成色紫色象征着乔•拜登总统强调的“团结”。 紫色同时也象征着女性参政权运动。紫色也是美国第一位黑人女众议员，1972年作为民主党候选人首次参加民主党总统竞选的雪莉•奇泽姆在选举运动中主要使用的颜色。 除哈里斯以外，前国务卿希拉里•克林顿和米歇尔•奥巴马女士也身穿紫色系服装，吸引了人们的视线。希拉里在褐色大衣里面穿了紫色的“拉夫劳伦(Ralph Lauren)”套装，米歇尔女士则穿了由黑人设计师塞尔吉奥•哈德森设计的酒红色套装。 出席就职仪式的主要人士选择了美国品牌的衣服。据《华尔街日报》报道，拜登总统和哈里斯的丈夫道格拉斯•埃姆霍夫身穿代表美国的品牌拉夫劳伦的正装。吉尔•拜登女士穿着与丈夫的领带搭配的天蓝色羊毛粗花呢大衣正装。这件衣服是在最近在美国备受欢迎的设计师亚历山德拉•奥尼尔的品牌“Markarian”那里订制的。

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