通过橄榄球进入大学的拜登总统表示“ML揭幕战开球OK”. January. 22, 2021 07:23. by 黃奎引 kini@donga.com. dash。就读相当于韩国高中课程的“阿奇米尔学院”时期的朋友们这样称呼美国总统乔•拜登。这个绰号有两种意思。第一个是摩斯密码中使用的线(─)符号。拜登总统在2017年出版的自传《爸爸，答应我(Promise Me, Dad)》中写道：“当时我结巴有点厉害，就像说‘••• ─ ─ ─’一样的摩斯密码。” 第二是“疾走”的意思。在美式足球(橄榄球)部担任跑锋(直接拿着球跑的位置)的拜登总统，在3年级时创下了10个触地得分，同时给母校送上了8战全胜的纪录。拜登总统在同一本书中写道：“体育对我来说是很自然的，说话反而是不自然的事情”，“我无论怎么口吃，也没有人听不懂‘现在传给我’这样的话。” 拜登总统以这样的活跃表现为基础，以奖学金生的身份进入了橄榄球名校特拉华大学。但是因为在全体688人中只获得第506名的学业成绩，最终放弃了选手生涯。拜登总统回忆说，“在升入特拉华大学后的第一次练习中，我感觉到球队对我们期待的不只是运动能力。球队希望所有球员在赛场内外都能成为一名绅士。” 体育不仅让拜登总统成为了绅士，还让他明白希望是什么。1972年因交通事故失去妻子和女儿后陷入绝望时，看着美国职业橄榄球联盟(NFL)球队匹兹堡队的签名球，看着骋怀大笑的两个儿子，他下决心说：“我也要打起精神了。” 体育对于拜登总统来说也是进步的象征。美国女足代表队以“受到了与男队不一样的待遇”为由，向美国足协提起诉讼后，他公开表示支持，在法院驳回该诉讼后，他还向足协发出了警告，“立即支付同样的工资。要不然我当总统时，政府不会提供援助资金。” 美国职业棒球大联盟华盛顿国民队根据传统，委托拜登总统为今年的揭幕战开球。拜登总统也发出了OK信号。相反，与其说是体育迷，不如说是高尔夫狂的美国前总统特朗普在任期内从未开球，还曾因种族歧视争议与体育明星对立。随着总统的更替，美国体育界也刮起了变化之风。

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