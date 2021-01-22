SK Innovation携手中国北京汽车进军当地电池更换市场. January. 22, 2021 07:23. by 洪锡浩记者 will@donga.com. SK Innovation将携手中国北京汽车进军当地电池更换市场。 SK Innovation21日表示，已取得中国北京汽车集团下属的电池再使用企业“蓝色公园智能能源(BPSE)”的13.3%的股份，确保了主要战略投资者地位。根据两家公司的协议，投资金额没有对外公开。 两家公司计划在“BaaS(Battery as a Servie)”事业领域推进合作。BaaS是指电池租赁、充电、再使用、再利用等涉及整个电动汽车电池的服务。SK Innovation通过此次合作，为在世界最大的电动汽车市场中国当地进军电池事业奠定了基础。 首先，具体提到的事业是“电池更换站”。该服务可以像加油站一样，以实体店为基础，将放电的电池组更换成充电的电池组。因为更换了整块电池，所以3分钟左右就可以换上刚刚充完电的电池。电池充电大约需要45分钟。因此，以行驶距离相对较长的出租车和车辆共享服务等为中心，对电池更换站的需求越来越大。另外，电池更换服务可以分离电池和电动汽车的所有权，因此，今后很容易向租赁或再使用等其他事业扩张。 SK Innovation方面预测，将电池更换站上备用的电池作为能量储存装置(ESS)，有助于城市中心内分散电源基础设施的建设。另外，预计利用国内最大规模的加油站，在国内也可以扩张为电池更换站和ESS事业。

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