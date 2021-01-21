大胆的希望. January. 21, 2021 07:34. . 希望是什么样子的呢？在西方美术中，希望常常被描写成拿着花或锚的女性。但19世纪英国象征主义画家乔治·弗雷德里克·瓦兹的表达却完全不同。用绷带蒙住眼睛的女人独自坐在巨大的球体上，演奏着断弦的里拉琴。周围没有人，很荒凉。充满孤独和绝望的这幅画是怎样象征希望的呢？ 一度被称为“英国的米开朗基罗”的瓦兹是当代最优秀的画家，但两次拒绝女王颁发的男爵爵位，对世俗的名誉毫不留恋。他画了很多寓意和神话主题的画，其中《希望》最为著名。画中的女子孤零零地坐在地球上。里拉琴的琴弦除了一根之外全都断了。眼睛看不见，衣衫褴褛，身体看起来难以支撑。尽管如此，女人还是使出浑身解数集中演奏。那景象后面的星光朦胧地照耀着。 当时，英国因长期经济不景气，对神的存在产生了怀疑，国家的自豪感也在动摇。画家个人也失去了刚出生的孙女，正在度过艰难的时间。在深深的绝望中决不放弃的凄惨的女人。这就是画家看到的希望。 画作公开后，英国批评家并不喜欢它，称它是“末日论式”作品，但大众却为之感动。尤其对美国的领导人们产生了很大的影响。西奥多·罗斯福总统把《希望》的复制品挂在家里，马丁·路德·金牧师在1959年的布道中介绍这幅画，传播了希望。美国前总统巴拉克·奥巴马从这幅画着眼，将“大胆的希望”用作政治演说和自传的题目。 希望是不会轻易露面的。总是在苦难之后找上门来。因此，无论多么艰难，只要活着，就绝对不能放弃希望。许多人被这幅画所感动，也许正是这种安慰的讯息。

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