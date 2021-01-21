拜登时代开幕，不要误以为是“亲切的美国”的回归. January. 21, 2021 07:35. . 美国总统拜登20日就职。迈过围绕政权交替的极度混乱和恐惧，开启了新的美国时代。拜登政府现在首先开始清算前任特朗普政府的负面遗产。在国内治愈分裂和矛盾、在国际上恢复自由主义秩序的步伐将全面展开。 拜登时代的开幕意味着重视民主、人权和同盟的自由民主国家的宗主国回归传统超级力量。这与特朗普时代的单方面独断专行、无视规范、轻视同盟完全不同。但是拜登政府将以价值和规范为先导，以更加精巧的形式守护国家利益，引领世界。作为全球领导者的美国回归，要求围绕韩半岛的东北亚发生无法拒绝的变化。 拜登政府眼下向韩国提出了“全面重新研究对朝政策”的课题。国务卿提名人托尼·布林肯在人事听证会上就朝鲜核问题表示，“没有好转，反而变得更坏”，表明了与特朗普式接近方法相脱离的方针。他还表示，将谋求加强对朝施压的措施。国防部长提名人劳埃德·奥斯汀表示，将加强与朝鲜核能力相适应的军事应对态势。也就是说，将超越废除自上而下式接近法，开始加强更加严格的无核化条件和旨在于此的制裁和施压。 要求韩国参加对华牵制路线的呼声也进一步高涨。新政府人士一致评价认为，特朗普政策中唯独对华政策是“正确的”。进入拜登时代后，美中战略竞争将进一步激化，在此中间韩国面临的压力只会越来越大。通过改善韩日关系加强韩美日互助体制已成为不可避免的课题。 尽管如此，韩国政府仍然盲目乐观。文在寅总统在新年记者会上说：“拜登新政府的价值基调、多边主义原则、重视同盟等，与韩国政府有合拍之处。”他表示要劝说美方继承以失败而告终的特朗普政府时期的新加坡协议，甚至表示将与朝鲜磋商本应由韩美决定的联合军演问题。因此，只能出现“不知道是否正确解读了新政府的气流”的说法。 拜登时代的美国既不是过去一直支持韩国民主化和南北和解的美国，也不是曾经与韩国总统交换领带戴的拜登。更何况，现在的情况是自身难保。在森严的警戒下举行的就任仪式的陌生风景，展示了摆在新政府面前的不容小觑的国内难题。枯燥的国内政治可能大大缩小对外政策上活动的空间。这就是为什么不能把拜登政府的上台误认为是谦逊、亲切的同盟国的回归的原因。

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