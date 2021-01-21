价值22万韩元的100本《罪与罚》在7天内全部售出. January. 21, 2021 07:35. by 孫曉林 aryssong@donga.com. 价值22万韩元的100本《罪与罚》在7天内全部售出。出版社把知识变成知识方面20日表示，陀思妥耶夫斯基的长篇小说《罪与罚》的100本皮革装帧精装书(照片)自去年12月29日开始销售后，仅7天就全部售出。 今年是著名俄罗斯作家陀思妥耶夫斯基诞生200周年，为此制作的限量版(886页)用草绿色羊皮做了封面。前后封面和盒子上涂有24K金箔图案。预售出了50本，书店从去年12月29日开始销售，仅7天时间其余50本就全部售完。该书由金静雅翻译，并刊登了德裔美国人著名插图作家弗里茨•艾兴贝格的29幅木版画。 把知识变成知识出版社的编辑主管崔正烨表示：“因为是皮革装帧，几乎是一本一本手工制作”，“购买者年龄在40、50岁以上，男性比重比女性高一些。”他补充说，“在售罄后，也有很多人咨询说想购买限量版。” 出版社计划陆续出版包括《罪与罚》在内的《白痴》、《卡拉马佐夫兄弟》、《恶鬼》等陀思妥耶夫斯基的四大长篇小说。同时还将制作不同作品的限量版。预计价格与《罪与罚》限量版差不多。 出版社还出版了《罪与罚》普通版(1332页•3.33万韩元)。内容与限量版相同，开本比限量版小，页数增加了。

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